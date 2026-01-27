Polizei Gütersloh

POL-GT: Geldübergabe an falsche Polizeibeamte in Schloß Holte-Stukenbrock

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Montagnachmittag (26.01., 15.00 Uhr) kam es im Bereich Schloß Holte-Stukenbrock zu einer Geldübergabe an falsche Polizeibeamte. Die Betrüger hatten zuvor von Einbrüchen in der Nachbarschaft berichtet. Sie boten die Verwahrung von Geld- und Wertgegenständen an. Gegen 15.00 Uhr klingelte ein Abholer und nahm Geld und Schmuck an sich. Der Mann war ca. 28 Jahre alt, er war dunkel gekleidet, hatte dunkle Haare und einen dunklen Oberlippenbart.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer hat rund um das Wohngebiet Senner Straße, Jägergrund, Kapellenweg und den umliegenden Straßen verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

