Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Karl-Valentin-Weg

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am 11.02.2026, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 19.25 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf dem Karl-Valentin-Weg in Olfen ein. Der Hausbewohner bemerkte den Einbruch bei seiner Rückkehr. Er fand die Terrassentür aufgehebelt und die Innenräume durchsucht vor. Er alarmierte daraufhin sofort die Polizei.

Zum Diebesgut konnte vor Ort noch nichts gesagt werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell