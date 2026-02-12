POL-COE: Olfen, Karl-Valentin-Weg
Einbruch in ein Einfamilienhaus
Coesfeld (ots)
Bislang unbekannte Täter brachen am 11.02.2026, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 19.25 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf dem Karl-Valentin-Weg in Olfen ein. Der Hausbewohner bemerkte den Einbruch bei seiner Rückkehr. Er fand die Terrassentür aufgehebelt und die Innenräume durchsucht vor. Er alarmierte daraufhin sofort die Polizei.
Zum Diebesgut konnte vor Ort noch nichts gesagt werden.
Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.
