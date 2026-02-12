Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, L671

Unfall mit freilaufendem Hund - Halter gesucht

Coesfeld (ots)

Ein 72-jähriger Autofahrer aus Nordkirchen befuhr am 11.02.2026, gegen 17.15 Uhr, die Straße Altendorf in Nordkirchen, Südkirchen als unvermittelt ein freilaufender Hund die Fahrbahn kreuzte. Laut Autofahrer kam es zu einem Zusammenstoß bei etwa 70km/h. Der Hund lief davon.

In diesem Zeitpunkt war der Polizei ein freilaufender Hund gemeldet. Dieser konnte jedoch definitiv (u.a. medizinische Untersuchung beim Tierartzt) als Unfallbeteiligter ausgeschlossen werden.

Der 72-jährige beschreibt den Hund als eine Art Schäferhund, mit spitzen Ohren und schwarzem Gesicht - eventuell ein belgischer Schäferhund.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02591-793711.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell