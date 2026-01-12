Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Zu schnell unter Alkohol gefahren

Glück im Unglück hatte ein 45-Jähriger bei einem Unfall am Sonntag bei Giengen an der Brenz.

Der Mann fuhr gegen 0.15 Uhr auf der L1083 von Giengen in Richtung Hermaringen. In einer Linkskurve war er wohl zu schnell und der 45-Jährige kam auf der winterglatten Straße geradeaus von der Fahrbahn ab. Der Opel Corsa prallte noch gegen zwei Verkehrszeichen, die als Richtungstafeln für Kurven dienten. Abseits der Straße kam der Pkw zum Stehen. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Bei der Aufnahme des Unfalls rochen die Polizisten Alkohol beim Fahrer. In einem Krankenhaus nahm ihm ein Arzt Blut ab. Die Blutprobe soll nun auch Aufschluss darüber geben, ob und wie stark der Mann alkoholisiert war. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro, den an den Verkehrseinrichtungen auf ca. 600 Euro. Seinen Führerschein durfte der 45-Jährige vorerst behalten.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Fahrer und Fußgänger müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen jeglicher Art vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

