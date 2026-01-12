Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Unfall auf glatter Straße

Am Samstag kam ein Autofahrer bei Steinheim am Albuch von der Straße ab. Dabei verletzte sich ein 43-Jähriger leicht.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 19.30 Uhr. Der Autofahrer war mit seinem Renault Twingo auf der Landstraße 1123 zwischen Königsbronn und Steinheim unterwegs. Im Bereich der "Hitzinger Steige" verlor er auf glatter Straße die Kontrolle über das Auto. Der 43-Jährige kam geradeaus von der Fahrbahn ab. Der Fiat rutschte in einen Graben und kippte auf die linke Seite. Ersthelfer waren zur Stelle und halfen dem Verunfallten aus dem Fahrzeug. Glücklicherweise erlitt der Fahrer nur leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Mann vorsorglich in eine Klinik. Den Sachschaden an dem nicht mehr fahrbereiten Auto schätzt die Polizei auf rund 8.000 Euro.

Die kalte Jahreszeit birgt ihre Tücken: Minustemperaturen, Tauperioden, Schnee, Eis, überfrierende Nässe. Diese Umstände in Verbindung mit oftmals schlechten Sichtverhältnissen erfordern höchste Konzentration im Straßenverkehr. Besonders Glatteis birgt große Risiken. Die Gefahr für glatte Straßen besteht an schattigen Orten, etwa bei Wäldern oder Tunnelausfahrten, ebenso wie auf Brücken. Eben überall dort, wo die Straße der Witterung besonders stark ausgesetzt ist. Nicht überall weisen Schilder auf die Gefahr hin.

++++0053802(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

