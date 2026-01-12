Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - Fahrer im Rausch und ohne Führerschein

Am Sonntag hatte ein Mann in Achstetten zu viel intus. Er war ohne Führerschein mit dem Auto einer Bekannten unterwegs.

Ulm (ots)

Kurz vor 1 Uhr fuhr ein 35-Jähriger mit einem Renault auf einem Feldweg zwischen dem Laupheimer Industriegebiet und Achstetten. Eine Polizeistreife sah das Auto und hielt es kurz vor Achstetten an. Bei einer routinemäßigen Kontrolle hatten die Beamten schnell den Verdacht, dass der Fahrer Alkohol getrunken haben könnte. Ein Atemalkoholtest bestätigte, dass er mit einem Wert von über einem Promille deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte. Er musste mit ins Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt Blut. Die Ermittler fanden auch heraus, dass der Fahrer seit mehreren Jahren keine gültige Fahrerlaubnis mehr besitzt. Da er mit dem Auto einer Bekannten unterwegs war, prüft die Polizei nun auch, ob gegen die 40-jährige Fahrzeughalterin ein Strafverfahren wegen Zulassen zum Fahren ohne Fahrererlaubnis eingeleitet wird. Auf den Mann kommen nun mehrere Anzeigen zu.

Die Polizei warnt: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

++++0054463(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell