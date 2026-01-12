PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Vorfahrt missachtet
Durch ein starkes Bremsmanöver wurde am Samstag in Heidenheim a.d. Brenz ein Fahrgast in einem Linienbus verletzt.

Ulm (ots)

Kurz vor 14.15 Uhr fuhr eine 36-Jährige mit ihrem VW Kombi von der Schützenstraße in Richtung Innenstadt. Die Autofahrerin bog nach links in die Erchenstraße ab. Dabei übersah sie wohl den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Bus. Dessen 39-jähriger Fahrer musste stark bremsen. Ein im Bus sitzendes dreijähriges Kind wurde vom Sitz geschleudert und schlug mit dem Kopf auf. Der Junge kam mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Vater befand sich zum Unfallzeitpunkt mit im Bus. Den Erkenntnissen der Polizei zufolge war die Ampel zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet. Deshalb regelten die Verkehrszeichen die Vorfahrt. Zu einer Kollision zwischen Bus und Auto kam es nicht.

++++0052412(TH)

