Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Über den Kreisverkehr gefahren

Am Freitag verursachte ein Senior bei Ehingen Sachschaden.

Ulm (ots)

Gegen 19 Uhr befuhr ein 87-Jähriger die B465 von Weisel in Richtung Ehingen. Aus bislang unbekannter Ursache überfuhr der Senior mit seinem Daimler-Benz die Verkehrsinsel im Kreisverkehr und blieb auf der gegenüberliegenden Seite stehen. Den ersten Erkenntnissen nach blieb der Senior unverletzt. Ein Rettungsdienst verbrachte ihn vorsorglich in eine Klinik. Im Kreisverkehr wurde offenbar nur die Grünanlage beschädigt. Die Polizei Ehingen nahm den Unfall auf. Der Schaden am Pkw wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war zur Reinigung der Fahrbahn im Einsatz.

++++ 0051094 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell