Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kupferrohr von Bürgeramt entwendet

Hamm-Heessen (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger entwendete in der Zeit zwischen Montag, 2. Januar, 18 Uhr, und Dienstag, 3. Januar, 10 Uhr, ein Teilstück eines Kupferrohres vom Gebäude des Bürgeramtes an der Amtsstraße.

Hinweise zum Diebstahl und verdächtigen Feststellungen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell