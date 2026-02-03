Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebstahl von Kupferkabeln

Hamm-Heessen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Donnerstag, 29. Januar, 12 Uhr, und Montag, 2. Februar, 12 Uhr, unbefugt Zutritt zu einem Firmengelände am Sachsenweg. Sie entwendeten über 100 Meter Kupferkabel von dem Gelände der Eisenbahnfirma.

Hinweise zum Diebstahl und verdächtigen Feststellungen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

