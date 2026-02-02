Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Ausgedehnter Wohnungsbrand - Flammen schlagen aus Fenstern

Kleve (ots)

Am heutigen Montag, dem 2. Februar 2026, wurden um 15:07 Uhr der Löschzug Kleve sowie der Löschzug Süd, bestehend aus dem Löschzug Materborn und der Löschgruppe Reichswalde, gemeinsam mit städtischen Bediensteten sowie dem Einsatzleitwagen der Löschgruppe Wardhausen-Brienen zu einem Gebäudebrand in der Märkischen Straße im Ortsteil Kleve alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte bereits ein erheblicher Feuerschein aus einer Wohnung im Erdgeschoss festgestellt werden. Mehrere Fensterscheiben waren bereits geplatzt und aus den Öffnungen schlugen offene Flammen.

Es wurden daher umgehend erste Löschmaßnahmen eingeleitet. So wurde zur Eindämmung des Brandes zunächst ein Fensterimpuls mit einem Hohlstrahlrohr in das Brandfenster abgegeben, um die Flammen zurückzudrängen.

Parallel dazu gingen weitere Trupps unter umluftunabhängigem Atemschutz zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor.

Durch das schnelle und koordinierte Vorgehen konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht werden.

Im Anschluss wurden umfangreiche Belüftungsmaßnahmen durchgeführt, um das Gebäude vom Brandrauch zu befreien. Zudem wurde die betroffene Wohnung mittels Wärmebildkamera auf Glutnester untersucht und diese abgelöscht.

Die betroffene Wohnung ist momentan nicht mehr bewohnbar und vollständig ausgebrannt.

Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt; alle Bewohner konnten sich rechtzeitig aus dem Gebäude in Sicherheit bringen.

Der Einsatz konnte gegen 16:40 Uhr beendet werden.

Insgesamt waren 38 Einsatzkräfte der Feuerwehr Kleve im Einsatz.

(Weitere Bilder unter https://feuerwehr-kleve.de/de/einsatz/1260007647/)

