FW-KLE: Feuerwehr Kleve unterstützt bei Wasserschaden an der Hochschule Rhein-Waal

Kleve (ots)

Seit 16:10 Uhr am 28. Dezember 2025 ist die Feuerwehr Kleve an der Hochschule Rhein-Waal im Einsatz. Aufgrund eines technischen Defekts ist es im 3. Obergeschoss von Gebäude 10 erneut zu einem Wasserschaden gekommen.

Neben den örtlich zuständigen Löschzügen sind auch umliegende Einheiten mit Einsatzmitteln zur Eindämmung und Aufnahme von Wasser im Einsatz. Derzeit befinden sich daher rund 70 Einsatzkräfte der Löschzüge Kleve und Kellen sowie der Löschgruppen Wardhausen-Brienen, Düffelward und Keeken an der Einsatzstelle.

Im betroffenen Gebäude musste die Stromversorgung vorsorglich abgeschaltet werden. Mehrere lang laufende, auf eine Stromversorgung angewiesene Experimente wurden daher in benachbarte Gebäude verlegt.

