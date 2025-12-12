Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Waldstraße

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Kleve (ots)

Zu einem Wohnungsbrand in der Waldstraße wurden in der Nacht zum 12.12.2025 um 0:44 Uhr die Löschzüge Kleve und Süd (Materborn/Reichswalde) sowie der Einsatzleitwagen aus Wardhausen-Brienen alarmiert. Aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses drang beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits dichter Rauch.

Der Bewohner der Brandwohnung konnte sich selbstständig in Sicherheit bringen. Die übrigen Hausbewohner wurden durch die Feuerwehr evakuiert. Insgesamt waren elf Personen betroffen, die jedoch alle unverletzt blieben. Das Feuer war zügig unter Kontrolle. Um zu vermeiden, dass die Evakuierten bei etwa 5 °C Außentemperatur in der Kälte warten mussten, stellte die Feuerwehr kurzfristig beheizte Mannschaftstransportfahrzeuge bereit.

Die Brandwohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner der übrigen Wohnungen konnten nach Abschluss der Maßnahmen in ihre Wohnungen zurückkehren. Im Einsatz waren rund 30 Kräfte der Feuerwehr unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Ralf Benkel. Der Einsatz war nach knapp zwei Stunden beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Kleve, übermittelt durch news aktuell