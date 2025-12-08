Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Realbrandausbildung Modul 2 absolviert

Kleve/Boxmeer(NL)

Am Samstag (6. Dezember 2025) absolvierten neun Mitglieder der Feuerwehr Kleve die Heißausbildung im Safety Center Boxmeer. Unter der Anleitung von Jürgen Buil und seinem Team wurden verschiedene Einsatzszenarien unter realistischen Bedingungen trainiert. Die Realbrandausbildung bietet Atemschutzgeräteträgern ein praxisnahes Training unter extremen Bedingungen wie Hitze, Rauch und eingeschränkter Sicht, um sie optimal auf Brandeinsätze vorzubereiten.

Ein Schwerpunkt lag auf der Brandbekämpfung zur Menschenrettung, die in zwei Übungsobjekten durchgeführt wurde. Truppweise gingen die Kameraden unter Atemschutz in die stark verrauchten Gebäude vor und suchten die Räume nach vermissten Personen ab. Dabei wurden insbesondere der Umgang mit dem Strahlrohr, ein effizientes Schlauchmanagement sowie das Retten von Personen intensiv geübt.

Am Ende des Tages hatten alle Teilnehmer die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen - waren jedoch sichtlich ausgepowert und müde. Die Heißausbildung ist äußerst anspruchsvoll und führt die Atemschutzgeräteträger an ihre körperlichen Grenzen.

Wir bedanken uns herzlich bei Jürgen Buil und seinem Team, die diesen Ausbildungstag ermöglicht haben, sowie beim Safety Center Boxmeer für die gute Verpflegung. Für Jürgen Buil war es nach 20 Jahren seine letzte aktive Realbrandausbildung in Boxmeer. Wir blicken dankbar auf zahlreiche Ausbildungen zurück, die er für die Feuerwehr Kleve durchgeführt hat, und bei denen er mit seinem Fachwissen viele Kameradinnen und Kameraden ausgebildet und geprägt hat.

Original-Content von: Feuerwehr Kleve, übermittelt durch news aktuell