FW-KLE: Vermisste Person im Spoykanal gesucht

Kleve (ots)

In der Nacht zu Sonntag (14. Dezember 2025) wurde die Feuerwehr Kleve gegen 0:06 Uhr zum alten Hafenbecken am Spoykanal an der Hochschule alarmiert. Dort waren ein Fahrrad sowie weitere Gegenstände unmittelbar an der Kante des Hafenbeckens aufgefunden worden, die darauf hindeuteten, dass eine Person ins Wasser gefallen sein könnte.

Alarmiert wurden der Löschzug Kleve, die Löschgruppe Wardhausen-Brienen mit dem Boot sowie die Erkundergruppe aus Reichswalde mit einer Drohne. Nachdem der Fundort zunächst von Land und anschließend vom Wasser aus mit wasserdichten LED-Lampen und Bootshaken abgesucht worden war und auch die Drohne mit Wärmebildkamera keine Hinweise auf eine Person liefern konnte, ließ Einsatzleiter Daniel Scholz die DLRG mit ihrer Tauchergruppe nachalarmieren.

Parallel dazu wertete das Hochschulpersonal die Videoaufzeichnungen des betroffenen Bereichs aus. Dabei konnte bestätigt werden, dass tatsächlich eine Person ins Wasser gefallen war, sich jedoch selbstständig aus dem Hafenbecken gerettet und anschließend von der Örtlichkeit entfernt hatte. Daraufhin konnten alle Einsatzkräfte den Einsatz nach etwa 1,5 Stunden beenden.

