Feuerwehr Kleve

FW-KLE: CBRN-Zug auf Exkursion beim Forschungszentrum Jülich

Kleve/Jülich (ots)

Am Samstag, dem 20. Dezember, unternahmen 18 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kleve eine Exkursion zum Forschungszentrum Jülich. Die Fahrt war als Jahresexkursion des CBRN-Zuges geplant und stand thematisch im Zeichen des Umgangs mit radioaktiven Strahlern. In Zusammenarbeit mit der Werkfeuerwehr des Forschungszentrums sowie zwei Strahlenschutzingenieuren wurde eine praxisnahe Übung durchgeführt. Schwerpunkt war dabei das Auffinden und Lokalisieren radioaktiver Strahler mithilfe verschiedener Messgeräte.

Der Samstag begann für die Mitglieder des CBRN-Zuges früh: Bereits um 6:15 Uhr erfolgte die Abfahrt nach Jülich. Mit vier Mannschaftstransportwagen machten sich die allesamt freiwilligen Feuerwehrleute auf den Weg.

Am Forschungszentrum wurden die Einsatzkräfte herzlich von zwei Mitgliedern der Werkfeuerwehr empfangen. Nach einer kurzen Vorstellung des Forschungszentrums und der dort ansässigen Institute erhielten die Teilnehmer einen Einblick in die Arbeitsweisen der Werkfeuerwehr. Für die Spezialisten des CBRN-Zuges war dies besonders spannend, da sie die Einsatztaktiken und verwendeten Einsatzmittel der Kolleginnen und Kollegen kennenlernen konnten.

Anschließend lag der Schwerpunkt des Tages auf dem sogenannten A-Einsatz, also dem Umgang mit radioaktiven Stoffen. Nach einer kurzen theoretischen Einführung wurde eine praktische Übung durchgeführt: Bei einem simulierten Unfall eines Gefahrguttransporters galt es, echte radioaktive Strahler mit der vorhandenen Messtechnik zu lokalisieren.

Die Übung erwies sich als besonders lehrreich, da die Situation nicht immer eindeutig war und verschiedene Herangehensweisen getestet werden konnten. Mit jeweils drei Personen pro Trupp suchten die Einsatzkräfte systematisch und konnten schließlich beide Strahler erfolgreich aufspüren. Die Übung bot eine hervorragende Gelegenheit, unterschiedliche Suchstrategien zu erproben und die praktische Handhabung der Messgeräte zu vertiefen.

Abgerundet wurde der Tag durch eine geführte Rundfahrt durch das Forschungszentrum, unter anderem vorbei an den Supercomputern und den ehemaligen Forschungsreaktoren. Anschließend standen der Besuch der Feuerwache, inklusive der Atemschutzwerkstatt, sowie der Atemschutzübungsstrecke und der Fahrzeughallen auf dem Programm.

Wir bedanken uns herzlich bei den Kolleginnen und Kollegen der Werkfeuerwehr des Forschungszentrums sowie bei den Strahlenschutzingenieuren, die uns diese interessante und lehrreiche Übung ermöglicht haben.

Der CBRN-Zug (auch ABC-Zug) der Feuerwehr Kleve ist eine spezialisierte Einheit, die sich aus Mitgliedern der verschiedenen Löscheinheiten zusammensetzt. Der Zug kommt zum Einsatz, wenn chemische, biologische oder radioaktive Gefahrstoffe beteiligt sind. Die Mitglieder sind dafür speziell ausgebildet und verfügen über erweiterte Schutzausrüstung, moderne Messtechnik sowie Materialien zum Rückhalten, Auffangen und Bergen von Gefahrstoffen. Alle Mitglieder der Sondereinheit engagieren sich ehrenamtlich und üben zusätzlich zu ihrer Löscheinheit alle vier Wochen gemeinsam für den CBRN-Zug.

Original-Content von: Feuerwehr Kleve, übermittelt durch news aktuell