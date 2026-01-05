Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Neue Reportagen-Reihe der Freiwilligen Feuerwehr Kleve

Mit einem neuen Format präsentiert die Freiwillige Feuerwehr Kleve regelmäßig Einblicke in die Arbeit ihrer ehrenamtlichen Einsatzkräfte im gesamten Stadtgebiet. Ziel ist es, das breite Aufgabenspektrum der Feuerwehr verständlich darzustellen und das freiwillige Engagement neben Beruf und Familie sichtbar zu machen.

Neben Porträts der zwölf Löscheinheiten gibt es thematische Beiträge, die Hintergründe beleuchten und die Organisation der Feuerwehr vorstellen. Dabei geht es nicht um spektakuläre Einsätze, sondern um die vielen Aufgaben, die im Alltag oft weniger sichtbar sind.

Zum Auftakt stand zunächst ein Gesamtüberblick über die Freiwillige Feuerwehr Kleve im Fokus. Der zweite Teil der Reihe widmet sich dem Ablauf einer Alarmierung. Von der ersten Meldung über die Leitstelle bis zum Eintreffen der Kräfte am Einsatzort wird Schritt für Schritt erklärt, wie Entscheidungen getroffen werden und wie innerhalb kurzer Zeit ein koordinierter Einsatz entsteht.

Die Beiträge erscheinen über das Jahr verteilt als Feature im zweiwöchigen Abstand auf der Homepage der Feuerwehr Kleve. Weitere Folgen werden sich unter anderem mit den Themen Digitalisierung, Nachwuchsarbeit, psychosoziale Unterstützung sowie den Sondereinheiten im Stadtgebiet beschäftigen. So wird nach und nach ein umfassendes Bild der Freiwilligen Feuerwehr Kleve als Organisation und als wichtiger Teil des Bevölkerungsschutzes der Stadt entstehen.

"Alle Mitglieder der Feuerwehr ziehen gemeinsam an einem Strang. Als Ehrenamt ist es für viele ein Meisterstück, alles unter einen Hut zu bekommen", sagt Ralf Benkel, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Kleve.

