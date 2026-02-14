PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Zeugen gesucht

Bedburg (ots)

In der Nacht zum 14.02.2026 ereignete sich auf der Kolpingstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 03:00 Uhr befuhr ein mit zwei Personen besetzter BMW die Kolpingstraße aus Richtung Bahnhof kommend stadtauswärts. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der PKW nach links von seiner Fahrspur ab und prallte gegen mehrere am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge und ein Verkehrszeichen. Insgesamt fünf Fahrzeuge wurden teils erheblich beschädigt. Die beiden Insassen, eine 19-jährige Frau und ein 23-jähriger Mann, blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Ermittlungen dazu, wer das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt geführt hat, dauern an. Da bei beiden Personen Alkoholgeruch festgestellt wurde, ordnete die Polizei die Entnahme von Blutproben bei beiden Insassen an. Polizeibeamte nahmen den Unfall auf und sicherten Spuren vor Ort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Das verursachende Fahrzeug wurde sichergestellt, es entstand ein hoher Sachschaden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Unfalls. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 14:39

    POL-REK: 260213-3: Körperverletzung in Supermarkt - Zeugensuche

    Wesseling (ots) - Tatverdächtiger schlug Kopf der Geschädigten gegen Kühltheke Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht aktuell eine ältere Dame mit grauen Haaren, die sich am Donnerstag, 22. Januar in einem Supermarkt in Wesseling aufhielt und eine Körperverletzung zum Nachteil einer Frau beobachtet haben könnte. Diese Zeugin und weitere mögliche Zeugen werden ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 12:40

    POL-REK: 260213-2: Einbrecher von Hausbewohner überrascht - Zeugensuche

    Erftstadt, Frechen (ots) - Kriminalbeamte sichern Spuren Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach zwei Einbrüchen am Donnerstagnachmittag (12. Februar) in Frechen-Königsdorf und in Erftstadt-Lechenich nach mehreren bislang unbekannten Tätern. Laut Aussagen eines Geschädigten habe er beim Betreten seines Hauses an der Holbeinstraße in Frechen-Königsdorf gegen 19 ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 11:45

    POL-REK: 260213-1: Erstinformation zu Weiberfastnacht

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Einsätze der Polizei mit Bezug zu Karneval Polizeikräfte haben zwischen Donnerstag (12. Februar) 9 Uhr und Freitag (13. Februar) 6 Uhr laut aktuellen Informationen insgesamt 36 Einsätze mit Bezug zu Karneval im gesamten Rhein-Erft-Kreis abgearbeitet. Dabei erteilten die Beamtinnen und Beamten unter anderem fünf Platzverweise und fertigten acht Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten. In ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren