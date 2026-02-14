Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Zeugen gesucht

Bedburg (ots)

In der Nacht zum 14.02.2026 ereignete sich auf der Kolpingstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 03:00 Uhr befuhr ein mit zwei Personen besetzter BMW die Kolpingstraße aus Richtung Bahnhof kommend stadtauswärts. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der PKW nach links von seiner Fahrspur ab und prallte gegen mehrere am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge und ein Verkehrszeichen. Insgesamt fünf Fahrzeuge wurden teils erheblich beschädigt. Die beiden Insassen, eine 19-jährige Frau und ein 23-jähriger Mann, blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Ermittlungen dazu, wer das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt geführt hat, dauern an. Da bei beiden Personen Alkoholgeruch festgestellt wurde, ordnete die Polizei die Entnahme von Blutproben bei beiden Insassen an. Polizeibeamte nahmen den Unfall auf und sicherten Spuren vor Ort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Das verursachende Fahrzeug wurde sichergestellt, es entstand ein hoher Sachschaden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Unfalls. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell