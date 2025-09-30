Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall am Stirper Damm - Zeugen gesucht

Erwitte (ots)

Bereits am Freitag, den 26.09.2025, um 14:20 Uhr, ereignete sich in Erwitte an der Einmündung Stirper Damm / Im Flußfelde ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 41-jähriger Rollerfahrer aus Erwitte verletzte. Demnach beabsichtigte der Erwitter auf regennasser Fahrbahn vom Stirper Damm nach rechts in die Straße Im Flußfelde abzubiegen. Zeitgleich beabsichtigte die Fahrerin eines dunklen Pkw aus der Straße Im Flußfelde nach rechts auf den Stirper Damm einzubiegen. Nach Angaben des Rollerfahrers habe die Pkw-Fahrerin vor dem Abbiegen ordnungsgemäß angehalten - jedoch nicht möglichst weit rechts. Der Rollerfahrer habe sich beim Abbiegevorgang erschrocken und die Kontrolle über seinen Motorroller verloren. Dabei sei er ohne Fremdeinwirkung auf die rechte Seite gestürzt. Nach dem Unfall sei die etwa 30-40 Jahre alte Fahrzeugführerin (westeuropäisches Aussehen) des dunklen PKW ausgestiegen und habe sich nach dem Gesundheitszustand des 41-jährigen erkundigt. Da er angab, dass alles in Ordnung sei, verabschiedete sich die Pkw-Fahrerin ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Erst später bemerkte der Erwitter, dass er durch den Sturz leicht verletzt wurde und begab sich sich in ärztliche Behandlung.

Die Polizei sucht nun nach der Pkw-Fahrerin, sowie einer älteren Frau, die Zeugin des Unfalls gewesen sein könnte. Hinweise nimmt die Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell