Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Tatverdächtiger verstorben

Lippstadt (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Kreispolizeibehörde Soest:

Am 19. August war ein 33-jähriger Mann auf der Polizeiwache in Lippstadt erschienen und hatte angegeben, seine 36-jährige Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung in Lippstadt getötet zu haben. Er befand sich seit dem 20. August in Untersuchungshaft. In der Nacht zu Montag (29. September) nahm der Tatverdächtige sich in seiner Zelle in der JVA Bielefeld das Leben.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

