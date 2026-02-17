PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260217-2: Mehrere Einbrüche im Kreisgebiet - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Täter entwendeten Tresor und weitere Wertgegenstände

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach mehreren Tatverdächtigen, die am Freitag (13. Februar) in Frechen, Hürth und Brühl eingebrochen sein sollen. Am Samstag (14. Februar) sollen Unbekannte in ein Wohnhaus in Wesseling eingedrungen sein. Zusätzlich brachen sie das Gartentor an einem Nachbargrundstück auf. Am Sonntag (15. Februar) drangen Unbekannte in ein Wohnhaus in Pulheim ein und entwendeten einen Tresor.

In Frechen sollen Täter zwischen 12.30 Uhr und 17.45 Uhr an einem Wohnhaus an der Straße "An der Mergelskaul" ein Fenster aufgehebelt und das gesamte Haus durchwühlt haben. Die genaue Beute ist Gegenstand der Ermittlungen. In Hürth hebelten Unbekannten zwischen 18.30 Uhr und 21.45 Uhr ein Fenster eines Hauses am Höninger Weg auf und durchwühlten ebenfalls das gesamte Haus. Hier wurden Schmuck und ein Laptop entwendet. In Brühl sollen Einbrecher zwischen 19.30 Uhr und 22.50 Uhr an einem Haus an der Lövenicher Straße zugeschlagen und ein Mobiltelefon entwendet haben. Alarmierte Polizeikräfte stellten eine aufgehebelte Terrassentür und zahlreiche durchwühlte Räume fest.

In Wesseling stellten Nachbarn ein aufgebrochenes Fenster an einem Haus zwischen Zeisigweg und der Straße "Auf dem Eichholzer Acker" fest. Zwischen 7 Uhr und 8.15 Uhr sollen Unbekannte nach Aufhebeln des Fensters das Haus nach Wertsachen durchsucht haben. Die genaue Beute ist Gegenstand der Ermittlungen. Alarmierte Polizeikräfte stellten zusätzlich an einem Nachbarhaus ein aufgebrochenes Gartentor fest. Am Sonntag suchten Polizeikräfte ein Wohnhaus am Ostring in Pulheim auf. Zwischen 13.50 Uhr und 14.30 Uhr sollen Unbekannte ein Fenster aufgehebelt und mehrere Räume des Hauses durchsucht haben. Sie sollen Schmuck, Bargeld und einen Tresor entwendet haben.

In allen Fällen nahmen Polizistinnen und Polizisten Anzeigen auf und sicherten Spuren. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

