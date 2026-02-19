PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: AirPods-Ortung führt Polizei zu Tatverdächtigem

Mainz-Altstadt (ots)

Am Rosenmontag kam es im Rahmen der Feierlichkeiten in Mainz zu einer Unterschlagung einer Bauchtasche zum Nachteil eines 18-jährigen Mannes.

Der Geschädigte erschien am späten Abend auf der Polizeiinspektion Mainz 1 und gab an, zuvor den Rosenmontagsumzug besucht zu haben. Nach eigenen Angaben sei er im Verlauf der Veranstaltung gestürzt und zeitweise bewusstlos gewesen. Als er gegen 23:00 Uhr wieder zu sich kam, stellte er den Verlust seiner Bauchtasche fest.

In der Tasche befanden sich unter anderem ein Paar AirPods, die der Geschädigte mittels entsprechender Ortungsfunktion lokalisieren konnte. Die Ortung führte die eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten zu einem Mehrfamilienhaus im Stadtgebiet Mainz. Nach Betreten des Anwesens konnte im ersten Obergeschoss ein deutlich wahrnehmbares akustisches Signal der Kopfhörer festgestellt werden.

Die Einsatzkräfte klopften an der betreffenden Wohnungstür. Der Wohnungsinhaber öffnete und gewährte den Beamtinnen und Beamten Zutritt. Auf Nachfrage führte er sie zu den georteten Kopfhörern, die nach seinen Angaben von ihm aufgeladen worden seien, um sie am Folgetag an den Eigentümer zurückzugeben. Zudem händigte er die unter einem Kopfkissen verwahrte Bauchtasche aus. Diese habe er nach eigenen Angaben einschließlich des darin befindlichen Bargeldes bis zur beabsichtigten Rückgabe sicher aufbewahren wollen. Bei der Überprüfung wurde jedoch festgestellt, dass sich nicht mehr das vollständige Bargeld in der Tasche befand.

Der Mann wurde daraufhin als Beschuldigter in einem Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung belehrt. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt und im Anschluss dem rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

