Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unbekannte Männer bieten Stromverträge an der Haustür an

Mainz-Oberstadt/Mainz-Weisenau (ots)

Am Mittwochnachmittag, 18.02.2026, gegen 14:50 Uhr meldete ein Anwohner der Polizei zwei männliche Personen, die in der Oberen Zahlbacher Straße in der Mainzer Oberstadt an mehreren Haustüren geklingelt und Stromverträge angeboten haben sollen. Das Verhalten der Männer erschien dem Mitteiler verdächtig, weshalb er die Polizei verständigte.

Gegen 16.00 Uhr meldete ein Mitteiler der Polizei, dass zwei ihm unbekannte Männer in der Langgasse in Mainz versucht hätten, ihm einen Stromvertrag aufzudrängen. Nach Angaben des Mitteilers ließ er die beiden Personen zunächst zwecks Beratung in seine Wohnung. Dort hätten die Männer unter anderem Einsicht in seine Kontoauszüge nehmen wollen. Dies verweigerte der Mitteiler und verwies die Personen aus der Wohnung.

Die verständigten Polizeikräfte suchten jeweils den Nahbereich der gemeldeten Taten ab, konnten die Personen jedoch nicht mehr antreffen. Ein möglicher Zusammenhang der beiden Taten wird derzeit geprüft.

Die Polizei weist nochmals darauf hin, bei Haustürgeschäften grundsätzlich vorsichtig zu sein. Lassen Sie sich entsprechende Legitimationen zeigen oder kontaktieren Sie den Anbieter und schließen Sie keine Verträge unter Druck oder ohne ausreichende Prüfung ab. Im Zweifel verständigen Sie die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

