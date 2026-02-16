Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruchsversuch in Einfamilienhaus - Täter gesucht

Hamm-Rhynern (ots)

Drei unbekannte Tatverdächtige versuchten sich am Samstag, 14. Februar, Zugang in ein Einfamilienhaus "Am Sportplatz" zu verschaffen. Die Jugendlichen hebelten ein Küchenfenster auf. Die Geschädigte ertappte sie auf frischer Tat. Die Tatverdächtigen flüchteten zu Fuß in östliche Richtung.

Die mutmaßlichen Einbrecher waren zwischen 14 und 18 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß und trugen dunkle Mützen, Hosen und Jacken.

Hinweise zum Einbruchsversuch oder zu den verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

