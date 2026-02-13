PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Sedanstraße

Hamm-Mitte (ots)

Am Donnerstag, 12. Februar, wurde in der Zeit von 9.30 Uhr bis 16 Uhr ein schwarzer Seat bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der unbekannte Verursacher flüchtete.

Der Fahrzeughalter stellte die Beschädigung am hinteren linken Kotflügel fest und meldete sie der Polizei.

Der Sachschaden wird auf zirka 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

