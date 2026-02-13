Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Sedanstraße

Hamm-Mitte (ots)

Am Donnerstag, 12. Februar, wurde in der Zeit von 9.30 Uhr bis 16 Uhr ein schwarzer Seat bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der unbekannte Verursacher flüchtete.

Der Fahrzeughalter stellte die Beschädigung am hinteren linken Kotflügel fest und meldete sie der Polizei.

Der Sachschaden wird auf zirka 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell