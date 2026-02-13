Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Jugendliche E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Eine 17-jährige E-Scooter-Fahrerin zog sich bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto am Donnerstag, 12. Februar, leichte Verletzungen zu.

Gegen 17.10 Uhr befuhr eine 58-jährige Opel-Fahrerin aus Hamm die Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Süden und beabsichtigte in den dortigen Kreisverkehr einzufahren.

Dabei kam es zur Kollision mit der Jugendlichen, die zuvor von einem angrenzenden Supermarktparkplatz mit ihrem E-Scooter in den Kreisverkehr eingefahren war.

Ein Rettungswagen brachte die Jugendliche zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (rv)

