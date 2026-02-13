PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Jugendliche E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Eine 17-jährige E-Scooter-Fahrerin zog sich bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto am Donnerstag, 12. Februar, leichte Verletzungen zu.

Gegen 17.10 Uhr befuhr eine 58-jährige Opel-Fahrerin aus Hamm die Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Süden und beabsichtigte in den dortigen Kreisverkehr einzufahren.

Dabei kam es zur Kollision mit der Jugendlichen, die zuvor von einem angrenzenden Supermarktparkplatz mit ihrem E-Scooter in den Kreisverkehr eingefahren war.

Ein Rettungswagen brachte die Jugendliche zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 10:54

    POL-HAM: 51-jährige Pedelecfahrerin leicht verletzt

    Hamm-Uentrop (ots) - Eine 51-jährige Pedelecfahrerin zog sich am Donnerstag, 12. Februar, bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu. Ein 84-jähriger Citroën-Fahrer befuhr gegen 13.30 Uhr die Eichenstraße in nördlicher Fahrtrichtung. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte er, den Alten Uentroper Weg zu überqueren und geradeaus in die Straße "Am Pulverschoppen" zu fahren. Zeitgleich befuhr die Pedelecfahrerin den ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 10:53

    POL-HAM: Einbruch in Schützenvereinsheim

    Hamm-Uentrop (ots) - Die Vereinsräume eines Schützenvereins an der Lippestraße waren in der Zeit zwischen Mittwoch, 11. Februar, 22.30 Uhr, und Donnerstag, 12. Februar, 9.30 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher. Nachdem sich der oder die Täter durch das Einschlagen eines Fensters gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft hatten, wurden im Inneren weitere Türen aufgehebelt. Die Einbrecher durchsuchten die ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 08:14

    POL-HAM: Altkleidercontainer in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

    Hamm-Rhynern (ots) - Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr rückten am Dienstag, 10. Februar, um 5.50 Uhr, zu einem brennenden Altkleidercontainer in der Ostdorfstraße aus. Die Feuerwehr musste den Container gewaltsam öffnen, um die darin befindliche Kleidung zu löschen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise auf Tatverdächtige nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder über die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren