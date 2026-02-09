POL-HH: 260209-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 16-Jähriger aus Hamburg-Rahlstedt
Hamburg (ots)
Zeit: seit 06.02.2026, 06:35 Uhr
Ort: Hamburg-Rahlstedt, Liliencronstraße
Seit letztem Freitag wurde eine 16-Jährige aus dem Stadtteil Rahlstedt vermisst und im weiteren Verlauf mit Hilfe eines Fotos öffentlich nach ihr gesucht.
Die ursprüngliche Meldung lautete: "260206-2. Vermisstenfahndung nach 16-Jähriger aus Hamburg-Rahlstedt".
Das Mädchen wurde am Samstag durch Einsatzkräfte der Polizei am Hamburger Hauptbahnhof angetroffen und befindet sich nun wieder in der Obhut des Rahlstedter Krankenhauses.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.
Alle Fahndungsmaßnahmen der Polizei sind beendet.
Schl.
