PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hamburg

POL-HH: 260209-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 16-Jähriger aus Hamburg-Rahlstedt

Hamburg (ots)

Zeit: seit 06.02.2026, 06:35 Uhr

Ort: Hamburg-Rahlstedt, Liliencronstraße

Seit letztem Freitag wurde eine 16-Jährige aus dem Stadtteil Rahlstedt vermisst und im weiteren Verlauf mit Hilfe eines Fotos öffentlich nach ihr gesucht.

Die ursprüngliche Meldung lautete: "260206-2. Vermisstenfahndung nach 16-Jähriger aus Hamburg-Rahlstedt".

Das Mädchen wurde am Samstag durch Einsatzkräfte der Polizei am Hamburger Hauptbahnhof angetroffen und befindet sich nun wieder in der Obhut des Rahlstedter Krankenhauses.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen der Polizei sind beendet.

Schl.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Patrick Schlüse
Telefon: 040 4286-56215
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren