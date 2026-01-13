Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Bis zu 122 km/h in Neddemin erreicht

Neddemin/Altentreptow (ots)

Mit bis zu 122 km/h ist gestern Mittag ein 24-Jähriger durch die Ortschaft Neddemin gefahren. Im 100er-Bereich vor und nach dem Ort erreichte er in Spitzenzeiten 189 Stundenkilometer. Hinter ihm nahm der Videowagen der Polizei alles auf, nachdem er den Beamten bei der Streifenfahrt auf der Strecke zwischen Neubrandenburg und Altentreptow aufgefallen war.

In Altentreptow stoppten die Polizisten der besonderen Verkehrsüberwachung das Fahrzeug, beendeten somit die Raserei und konfrontierten den jungen Fahrer mit den Vorwürfen. Nach den Maßnahmen der Polizei konnte er zunächst weiterfahren.

Der Fahrer muss nun mit einem Bußgeld von mehr als 3000 Euro und wohl mindestens auch drei Monaten Fahrverbot rechnen.

Der Beschuldigte ist Deutscher.

