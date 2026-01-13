PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mutmaßlicher Dieseldieb bei Marlow gestellt - Ermittlungen in zwei Richtungen

Gemeinde Marlow (ots)

Am Montagabend, dem 12. Januar 2026, gegen 22.45 Uhr, meldete sich eine Hinweisgeberin bei der Einsatzleitstelle der Polizei und teilte mit, dass sie aktuell eine Person verfolge, die versucht habe, Diesel aus einem abgestellten Lkw zu entwenden.

Mehrere Zeugen konnten den mutmaßlichen Tatverdächtigen kurz darauf auf frischer Tat stellen, nachdem dieser gerade Kraftstoff aus einem parkenden Lkw abgezapft haben soll. Die Zeugen erkannten den Mann wieder, da dieser bereits am Vortag an gleicher Stelle und aus demselben LKW rund 100 Liter Diesel entwendet haben soll und nach dieser Tat offensichtlich noch flüchten konnte. Entsprechende Spuren waren bereits gesichert worden.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 19-jährigen deutschen Staatsangehörigen, der sich offenbar zu einem in Tatortnähe abgestellten Fahrzeug entfernen wollte. Der Geschädigte des Diebstahls, ein 45-jähriger Deutscher, sowie weitere Zeugen nahmen die Verfolgung auf und konnten den jungen Mann schließlich stellen.

Vermutlich um die Flucht zu verhindern, beschädigte der 45-Jährige das Fahrzeug des Tatverdächtigen so erheblich, dass dieses nicht mehr fahrbereit war. Der Tatverdächtige konnte daraufhin bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls in zwei Fällen gegen den 19-Jährigen. Gleichzeitig wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung gegen den 45-jährigen Geschädigten eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 12:46

    POL-NB: Wohnungseinbrüche am Wochenende - richtig schützen

    Landkreis Vorpommern-Rügen (ots) - In der Nacht von Samstag (10. Januar 2026) auf Sonntag (11. Januar 2026) kam es in Lüssow bei Stralsund und in Steinhagen zu zwei Wohnungseinbrüchen. Im ersten Fall verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in Lüssow. Im Inneren rissen sie nach ersten Erkenntnissen einen in der Wand verankerten Tresor heraus, in dem sich Bargeld sowie Schmuck und ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 11:44

    POL-NB: Lagerhalle hinter Mehrfamilienhaus ausgebrannt

    Neustrelitz (ots) - In der Nacht hat es gegen 02.25 Uhr eine Meldung über den Brand einer Lagerhalle auf dem Hof eines Mehrfamilienhauses in der Zierker Straße in Neustrelitz gegeben. Die Löscharbeiten der Feuerwehren dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. Bewohner mussten nicht evakuiert werden. Die Polizei war und ist zur Spurenauswertung und Tatortarbeit vor Ort. Ein ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 10:44

    POL-NB: Brand einer Garage in Wolgast

    Wolgast (ots) - Am 12.01.2026 kam es gegen 03:45 Uhr in der Heberleinstraße in Wolgast zum Brand einer Garage. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Doppelgarage eines Garagenkomplexes in Brand. In der betroffenen Garage wurden unter anderem ein Motorrad sowie ein Anhänger durch das Feuer vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 5.000 Euro ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren