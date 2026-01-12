PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wohnungseinbrüche am Wochenende - richtig schützen

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots)

In der Nacht von Samstag (10. Januar 2026) auf Sonntag (11. Januar 2026) kam es in Lüssow bei Stralsund und in Steinhagen zu zwei Wohnungseinbrüchen.

Im ersten Fall verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in Lüssow. Im Inneren rissen sie nach ersten Erkenntnissen einen in der Wand verankerten Tresor heraus, in dem sich Bargeld sowie Schmuck und weitere Wertgegenstände befanden. Der vorläufige Gesamtschaden beläuft sich auf eine höhere vierstellige Summe. Der Kriminaldauerdienst (KDD) kam am Tatort zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz.

Ein ähnlicher Einbruch ereignete sich im selben Tatzeitraum in Steinhagen. Auch dort verschafften sich derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und entwendeten Bargeld im vierstelligen Euro-Bereich. Der Kriminaldauerdienst sicherte auch hier Spuren am Tatort. In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahl. Hinweise insbesondere zu auffälligen Fahrzeug- oder Personenbewegungen im Zusammenhang mit den genannten Einbrüchen nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Die Polizei nimmt diese Taten erneut zum Anlass, auf kriminalpolizeiliche Prävention hinzuweisen. Bewohner sollten insbesondere darauf achten,

   - Türen und Fenster auch bei kurzer Abwesenheit konsequent zu 
     verschließen,
   - vorhandene mechanische Sicherungen zu nutzen bzw. diese 
     nachzurüsten,
   - auf eine aufmerksame Nachbarschaft zu setzen und
   - keine Hinweise auf Abwesenheiten zu geben.

Kostenlose und individuelle Beratungen zum Thema Einbruchschutz bietet die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Polizeiinspektion Stralsund an. Dort können auch Termine telefonisch unter 03831/245-255 oder per E-Mail unter: kripoberatung.stralsund@polizei.mv-regierung.de vereinbart werden, um sich umfassend zu technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen beraten zu lassen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 11:44

    POL-NB: Lagerhalle hinter Mehrfamilienhaus ausgebrannt

    Neustrelitz (ots) - In der Nacht hat es gegen 02.25 Uhr eine Meldung über den Brand einer Lagerhalle auf dem Hof eines Mehrfamilienhauses in der Zierker Straße in Neustrelitz gegeben. Die Löscharbeiten der Feuerwehren dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. Bewohner mussten nicht evakuiert werden. Die Polizei war und ist zur Spurenauswertung und Tatortarbeit vor Ort. Ein ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 10:44

    POL-NB: Brand einer Garage in Wolgast

    Wolgast (ots) - Am 12.01.2026 kam es gegen 03:45 Uhr in der Heberleinstraße in Wolgast zum Brand einer Garage. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Doppelgarage eines Garagenkomplexes in Brand. In der betroffenen Garage wurden unter anderem ein Motorrad sowie ein Anhänger durch das Feuer vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 5.000 Euro ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 10:01

    POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Franzburg (ots) - Am Freitag (09.01.2026) kam es gegen 17:45 Uhr auf der Landesstraße 192 bei Franzburg zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 43-jähriger deutscher Fahrer mit einem Hyundai die L 192, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge kam das Auto nach links von der Fahrbahn ab, rutschte in einen Straßengraben und prallte anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren