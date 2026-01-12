PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Lagerhalle hinter Mehrfamilienhaus ausgebrannt

Neustrelitz (ots)

In der Nacht hat es gegen 02.25 Uhr eine Meldung über den Brand einer Lagerhalle auf dem Hof eines Mehrfamilienhauses in der Zierker Straße in Neustrelitz gegeben. Die Löscharbeiten der Feuerwehren dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. Bewohner mussten nicht evakuiert werden.

Die Polizei war und ist zur Spurenauswertung und Tatortarbeit vor Ort. Ein Brandursachenermittler ist ebenfalls involviert. Die Kripo ermittelt derzeit wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung gegen Unbekannt.

Der Schaden wird aktuell auf mindestens 85.000 Euro geschätzt.

Wer im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Brandes verdächtige Personen auf dem Grundstück gesehen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise auf mögliche Täter geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Neustrelitz unter 03981 / 258 224.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

