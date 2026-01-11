PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW-Fahrerin bei Verkehrsunfall mit Räumfahrzeug schwer verletzt

Altentreptow (ots)

Am 11.01.2025 gegen 19:45 Uhr kam es in Altentreptow auf der L35 zu 
einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Räumfahrzeug des 
Winterdienstes.Die 45-jährige Fahrzeugführerin des Honda Jazz befuhr 
die Fritz-Reuter-Straße in Altentreptow in Richtung Kreuzung L35. An 
der dortigen Kreuzung hatte sie die Absicht nach links auf die L35 zu
biegen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr der 38-jährige Fahrzeugführer mit 
seinem Räumfahrzeug des Winterdienstes die L35 aus Klatzow kommend in
Richtung Neddemin. Die 45-jährige Fahrzeugführerin missachtete die 
Vorfahrt des Räumfahrzeuges. Im weiteren Verlauf kam es zum 
Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen.  In Folge dessen entstand 
ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 EURO. Die 45-jährige 
Fahrzeugführerin wurde schwer- aber nicht lebensbedrohlich verletzt 
ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Der 38-jährige Fahrzeugführer 
blieb unverletzt. Der PKW von der 45-jährigen Fahrzeugführerin war 
nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Alle Beteiligten 
sind deutsche Staatsangehörige.

Im Auftrag

Davaid Haupt
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.01.2026 – 03:40

    POL-NB: Brand einer Werkstatt in Anklam - fünf Pkw vollständig zerstört

    Anklam (LK VG) (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, am 10.01.2026 gegen 01:00 Uhr, kam es in Anklam, in der Friedländer Landstraße zum Vollbrand einer Werkstatt (ca. 20 x 15m) auf einem Privatgelände. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich darin u.a. fünf Pkw und ein Traktor. Bei zweien der Pkw handelte es sich um Oldtimer. Diese wurden durch den ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 01:22

    POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkoholeinfluss

    Pasewalk (ots) - Am 09.01.2026 gegen 21:05 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der K91 bei Krugsdorf, Kreis Uecker-Randow-Tal. Ein 27-jähriger Fahrzeugführer eines BMW war aus Richtung Zerrenthin gekommen und über Krugsdorf in Richtung Breitenstein gefahren, wo er in einer Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam, zwei Leitpfosten überfuhr, dann ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 20:02

    POL-NB: Sachbeschädigung am Wahlkreisbüro der Partei " Die LINKE" in Bergen

    Bergen auf Rügen (ots) - Bisher unbekannte Täter haben im Zeitraum vom 08.01.2026, 19:15 Uhr, bis 09.01.2026, 15:00 Uhr die Eingangstür zum Wahlkreisbüro "Die Linke" Markt 8 in Bergen beschädigt. Die unbekannten Täter brachten auf die Büroeingangstür drei Graffiti mit Sprühfarbe auf einer Gesamtfläche von 2.20m x 1.80m auf. Es wurde eine Flagge in den Farben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren