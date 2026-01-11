Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW-Fahrerin bei Verkehrsunfall mit Räumfahrzeug schwer verletzt

Altentreptow (ots)

Am 11.01.2025 gegen 19:45 Uhr kam es in Altentreptow auf der L35 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Räumfahrzeug des Winterdienstes.Die 45-jährige Fahrzeugführerin des Honda Jazz befuhr die Fritz-Reuter-Straße in Altentreptow in Richtung Kreuzung L35. An der dortigen Kreuzung hatte sie die Absicht nach links auf die L35 zu biegen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr der 38-jährige Fahrzeugführer mit seinem Räumfahrzeug des Winterdienstes die L35 aus Klatzow kommend in Richtung Neddemin. Die 45-jährige Fahrzeugführerin missachtete die Vorfahrt des Räumfahrzeuges. Im weiteren Verlauf kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. In Folge dessen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 EURO. Die 45-jährige Fahrzeugführerin wurde schwer- aber nicht lebensbedrohlich verletzt ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Der 38-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der PKW von der 45-jährigen Fahrzeugführerin war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige. Im Auftrag Davaid Haupt Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

