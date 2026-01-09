Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sachbeschädigung am Wahlkreisbüro der Partei " Die LINKE" in Bergen

Bergen auf Rügen (ots)

Bisher unbekannte Täter haben im Zeitraum vom 08.01.2026, 19:15 Uhr, bis 09.01.2026, 15:00 Uhr die Eingangstür zum Wahlkreisbüro "Die Linke" Markt 8 in Bergen beschädigt. Die unbekannten Täter brachten auf die Büroeingangstür drei Graffiti mit Sprühfarbe auf einer Gesamtfläche von 2.20m x 1.80m auf. Es wurde eine Flagge in den Farben schwarz, weiß und rot und ein Hakenkreuz sowie der Schriftzug "FCK ANTIFA" angebracht. Der Sachschaden beträgt ca. 1.000 Euro. Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich im Polizeirevier Bergen unter 038385/810-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

