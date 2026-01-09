PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sachbeschädigung am Wahlkreisbüro der Partei " Die LINKE" in Bergen

Bergen auf Rügen (ots)

Bisher unbekannte Täter haben im Zeitraum vom 08.01.2026, 19:15 Uhr, 
bis 09.01.2026, 15:00 Uhr die Eingangstür zum Wahlkreisbüro "Die 
Linke" Markt 8 in Bergen beschädigt.
Die unbekannten Täter brachten auf die Büroeingangstür drei Graffiti 
mit Sprühfarbe auf einer Gesamtfläche von 2.20m x 1.80m auf. Es wurde
eine Flagge in den Farben schwarz, weiß und rot und ein Hakenkreuz 
sowie der Schriftzug "FCK ANTIFA" angebracht. Der Sachschaden beträgt
ca. 1.000 Euro.

Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die 
Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, 
werden gebeten, sich im Polizeirevier Bergen unter 038385/810-224, 
die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de 
oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Im Auftrag

David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 12:28

    POL-NB: Ermittlungserfolg der Stralsunder Polizei nach Einbruchsdiebstahl

    Stralsund (ots) - Bereits Anfang Januar 2026 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Apotheke im Tribseer Damm in Stralsund. Ein männlicher Tatverdächtiger verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum einer Apotheke und drang in diese ein. Die Höhe des entstandenen Stehlschadens ist derzeit noch unbekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Tat ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 12:23

    POL-NB: PKW-Fahrer bei Verkehrsunfall mit Räumfahrzeug leicht verletzt

    Greifswald (ots) - Am 09.01.2026 gegen 07:00 Uhr kam es auf der Anklamer Landstraße (L 26) in Greifswald zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Räumfahrzeug des Winterdienstes. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr der 55-jährige Fahrer eines PKW VW die Anklamer Landstraße (L 26) aus Richtung Greifswald kommend in Richtung B 109, als ihm ein ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 12:11

    POL-NB: Unfall im Berufsverkehr mit schwerverletztem Kind

    Neubrandenburg (ots) - Heute Morgen gegen 07.30 Uhr hat es in der Neubrandenburger Johannesstraße einen Verkehrsunfall mit drei PKW gegeben. Alle drei Autofahrer waren in Richtung Oststadt unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Beseritzerstraße hielt die erste Fahrerin in dieser Reihe mit ihrem Hyundai nach derzeitigem Kenntnisstand an, um einem PKW die Einfahrt in die Straße zu gewähren. Der Autofahrer im VW ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren