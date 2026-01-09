PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW-Fahrer bei Verkehrsunfall mit Räumfahrzeug leicht verletzt

Greifswald (ots)

Am 09.01.2026 gegen 07:00 Uhr kam es auf der Anklamer Landstraße (L 26) in Greifswald zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Räumfahrzeug des Winterdienstes.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr der 55-jährige Fahrer eines PKW VW die Anklamer Landstraße (L 26) aus Richtung Greifswald kommend in Richtung B 109, als ihm ein 47-Jähriger mit seinem MAN-Räumfahrzeug entgegenkam. Als sich beide Fahrzeuge nahezu auf gleicher Höhe befanden, geriet der 47-Jährige mit seinem Räumfahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit dem Skoda des 55-Jährigen. Der Skoda wurde durch den Zusammenstoß nach rechts in die Leitplanke gedrückt. Der Fahrer des VW wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Warum der Fahrer des Räumfahrzeugs nach links von der Fahrbahn abkam, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Diese ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 47-jährigen Fahrer des Räumfahrzeugs.

Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geborgen werden. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 45.000 Euro.

Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Ben Tuschy
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251-3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

