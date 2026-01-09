PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Strom abgestellt, Lebensmittel verdorben

Neustrelitz (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 08. Januar 2026, erlangte die Neustrelitzer Polizei Kenntnis von einem recht ungewöhnlichen Sachverhalt.

Der Filialleiter eines Schnellrestaurants in der Sassenstraße erschien in der dortigen Dienststelle und teilte mit, dass im Außenbereich an der Gebäudetechnik manipuliert wurde. Dadurch wurde die Kühlung der Lebensmittel im Restaurant unterbrochen, was wiederum zum Verderben dieser führte.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben können.

Falls Sie in der Zeit vom 07. Januar 2026, 21:00 Uhr, bis 08. Januar 2026, 09:00 Uhr, Beobachtungen im Bereich des Schnellrestaurants in der Neustrelitzer Sassenstraße gemacht haben, werden Sie gebeten, sich unter der 03981 2580 im Polizeihauptrevier Neustrelitz, unter www.polizei.mvnet.de an die Onlinewache der Landespolizei M-V oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395 5582 5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

