PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Falscher Polizist betrügt Rentnerin

Neustrelitz (ots)

Am gestrigen Dienstag erhielt die Neustrelitzer Polizei Kenntnis über einen Betrug durch einen vermeintlichen Polizisten.

Wie sich herausstellte, wurde eine 88-Jährige bereits am Dienstag, 06. Januar 2026, gegen 22:00 Uhr telefonisch von einem Unbekannten kontaktiert. Dieser gab sich am Telefon als Polizist aus und erklärte der Rentnerin, dass sich in der näheren Umgebung Straftäter aufhalten würden und ein Teil ihres Wohnortes bereits abgesperrt sei. In weiterer Folge fragte der Betrüger nach Bargeldbeständen im Haus, forderte die 88-Jährige auf dieses zusammen mit EC-Karte und zugehörigem Pin in eine Tüte zu legen. Ein vermeintlicher Kollege würde zu ihr kommen und die Tüte abholen, um Geld und Karte sicher zu verwahren. Bald darauf erschien eine männliche Person in Zivil, gab sich als Polizist aus, zeigte einen vermeintlichen Dienstausweis vor und übernahm die Tüte.

In weiterer Folge kam es zu weiteren Kontaktaufnahmen durch einen der Tatverdächtigen, in welchen erneut nach Geld und Wertgegenständen gefragt wurde.

Die 88-Jährige verlor neben der Geldkarte 500 Euro an die Betrüger. Gegen die Unbekannten wird nun wegen Betrug und Amtsanmaßung ermittelt.

Der Abholer konnte durch die Geschädigte wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - circa Mitte 20
   - circa 1,80 m groß
   - trug eine blaue Mütze, einen braunen Pullover sowie eine graue 
     Jacke

Falls Sie ebenfalls Opfer einer solchen Straftat geworden sind oder im Bereich Neustrelitz Kontakt mit der zuvor beschriebenen Person hatten, werden Sie gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

Wir als Polizei warnen ausdrücklich davor:

   - Die Polizei fragt am Telefon niemals nach Geld oder 
     Wertgegenständen in der Wohnung.
   - Machen Sie am Telefon keine Angaben zu Ihren 
     Vermögensverhältnissen. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter 
     Druck setzen und legen Sie im Zweifelsfall einfach auf.
   - Wenden Sie sich beim kleinsten Zweifel an die 
     Polizeidienststelle, von der der angebliche Polizist kommt - das
     gilt auch für andere Behörden und angebliche Mitarbeiter.
   - Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung.
   - Lassen Sie sich von angeblichen Polizisten oder Amtspersonen 
     immer den Dienstausweis zeigen. Bestehen Sie auf eine 
     ausreichende Dauer des Zeigens, sodass sie ihn tatsächlich 
     ansehen können. Einige Betrüger zeigen ihren vermeintlichen 
     Dienstausweis so schnell, dass Sie ihnen die Fälschung gar nicht
     auffallen kann.
   - Lassen Sie sich im Zweifelsfall Namen, Dienstgrad und 
     Dienststelle des angeblichen Polizeibeamten geben und rufen Sie 
     mit diesen Daten bei der Polizei an und erkundigen Sie sich nach
     der Echtheit der Angaben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395 5582 5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 12:24

    POL-NB: Verkehrsunfall mit verletztem Jugendlichen und Polizeibeteiligung

    Sassnitz (ots) - Am heutigen Donnerstag (08.01.2026) ereignete sich gegen 08.15 Uhr in Sassnitz ein Verkehrsunfall, bei dem ein Jugendlicher schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein Streifenwagen des Polizeireviers Sassnitz im Rahmen der Streifentätigkeit die Stralsunder Straße. An einer Ampel stellte der Beamte eine Verkehrsordnungswidrigkeit ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 11:22

    POL-NB: PKW-Fahrer bei Verkehrsunfall auf der B199 schwer verletzt

    Anklam (ots) - Am 08.01.2026 gegen 09:15 Uhr kam es auf der B199 bei Medow zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam ein 37-jähriger Deutscher aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw Skoda nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 37-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 10:56

    POL-NB: Unbekannter tritt Mann vom Fahrrad

    Neubrandenburg (ots) - Am gestrigen Abend, 07. Januar 2026, erhielten die Beamten des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg gegen 17:00 Uhr die Mitteilung darüber, dass eine Person auf Höhe des Rathauses vom Fahrrad gezogen worden sei. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 63-Jähriger den Radweg am Friedrich-Engels-Ring aus Richtung Schwanenteich in Richtung Rathaus befuhr. Auf Höhe der Commerzbank befanden sich drei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren