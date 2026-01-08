PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW-Fahrer bei Verkehrsunfall auf der B199 schwer verletzt

Anklam (ots)

Am 08.01.2026 gegen 09:15 Uhr kam es auf der B199 bei Medow zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam ein 37-jähriger Deutscher aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw Skoda nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der 37-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Er wurde durch Rettungskräfte in das Universitätsklinikum Greifswald gebracht.

An dem Skoda entstand Totalschaden. Das Fahrzeug musste von der Unfallstelle geborgen werden. Die Schadenssumme wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Ben Tuschy
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251-3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

