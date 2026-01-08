Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW-Fahrer bei Verkehrsunfall auf der B199 schwer verletzt

Anklam (ots)

Am 08.01.2026 gegen 09:15 Uhr kam es auf der B199 bei Medow zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam ein 37-jähriger Deutscher aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw Skoda nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der 37-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Er wurde durch Rettungskräfte in das Universitätsklinikum Greifswald gebracht.

An dem Skoda entstand Totalschaden. Das Fahrzeug musste von der Unfallstelle geborgen werden. Die Schadenssumme wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell