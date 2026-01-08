PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit verletztem Jugendlichen und Polizeibeteiligung

Sassnitz (ots)

Am heutigen Donnerstag (08.01.2026) ereignete sich gegen 08.15 Uhr in Sassnitz ein Verkehrsunfall, bei dem ein Jugendlicher schwer verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein Streifenwagen des Polizeireviers Sassnitz im Rahmen der Streifentätigkeit die Stralsunder Straße. An einer Ampel stellte der Beamte eine Verkehrsordnungswidrigkeit fest. Ein Transporter soll zuvor einen Rotlichtverstoß begangen haben. Der Fahrzeugführer des Streifenwagens entschied sich daraufhin, das Fahrzeug einer Kontrolle zu unterziehen und beabsichtigte, das Blaulicht einzuschalten.

Offenbar in diesem Moment betrat ein 17-jähriger deutscher Jugendlicher den Bereich der Fußgängerampel und wurde frontal vom Streifenwagen erfasst. Der Jugendliche erlitt schwere, nach aktuellem Kenntnisstand jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in Begleitung eines Erziehungsberechtigten in ein Krankenhaus gebracht.

Am Streifenwagen entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme kam es in der Stralsunder Straße zu geringen Verkehrseinschränkungen.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft Stralsund ein Gutachter der DEKRA eingesetzt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 11:22

    POL-NB: PKW-Fahrer bei Verkehrsunfall auf der B199 schwer verletzt

    Anklam (ots) - Am 08.01.2026 gegen 09:15 Uhr kam es auf der B199 bei Medow zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam ein 37-jähriger Deutscher aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw Skoda nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 37-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 10:56

    POL-NB: Unbekannter tritt Mann vom Fahrrad

    Neubrandenburg (ots) - Am gestrigen Abend, 07. Januar 2026, erhielten die Beamten des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg gegen 17:00 Uhr die Mitteilung darüber, dass eine Person auf Höhe des Rathauses vom Fahrrad gezogen worden sei. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 63-Jähriger den Radweg am Friedrich-Engels-Ring aus Richtung Schwanenteich in Richtung Rathaus befuhr. Auf Höhe der Commerzbank befanden sich drei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren