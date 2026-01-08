Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Eltern beim Tonie-Diebstahl gestellt

Neubrandenburg (ots)

In einem Geschäft am Markt in Neubrandenburg haben gestern am frühen Abend ein 22-Jähriger und eine 21-Jährige im Beisein ihres Kleinkinds mehrere Tonie-Figuren gestohlen und in Taschen versteckt. Während sie die Hörspielfiguren mit einem Messer aus den Verpackungen herausschnitten, wurden sie von einem Ladendetektiv beobachtet und zur Rede gestellt.

Die dazu gerufene Polizei stellte das Messer sicher, der Ladendetektiv nahm die Tonies wieder an sich. Die kleine Familie konnte nach weiteren polizeilichen Maßnahmen wieder gehen.

Die Kripo ermittelt nun gegen das junge Paar wegen des Vorwurfs des Diebstahls sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Alle Beteiligten sind Deutsche.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell