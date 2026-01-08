PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Eltern beim Tonie-Diebstahl gestellt

Neubrandenburg (ots)

In einem Geschäft am Markt in Neubrandenburg haben gestern am frühen Abend ein 22-Jähriger und eine 21-Jährige im Beisein ihres Kleinkinds mehrere Tonie-Figuren gestohlen und in Taschen versteckt. Während sie die Hörspielfiguren mit einem Messer aus den Verpackungen herausschnitten, wurden sie von einem Ladendetektiv beobachtet und zur Rede gestellt.

Die dazu gerufene Polizei stellte das Messer sicher, der Ladendetektiv nahm die Tonies wieder an sich. Die kleine Familie konnte nach weiteren polizeilichen Maßnahmen wieder gehen.

Die Kripo ermittelt nun gegen das junge Paar wegen des Vorwurfs des Diebstahls sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Alle Beteiligten sind Deutsche.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 15:24

    POL-NB: Falscher Polizist betrügt Rentnerin

    Neustrelitz (ots) - Am gestrigen Dienstag erhielt die Neustrelitzer Polizei Kenntnis über einen Betrug durch einen vermeintlichen Polizisten. Wie sich herausstellte, wurde eine 88-Jährige bereits am Dienstag, 06. Januar 2026, gegen 22:00 Uhr telefonisch von einem Unbekannten kontaktiert. Dieser gab sich am Telefon als Polizist aus und erklärte der Rentnerin, dass sich in der näheren Umgebung Straftäter aufhalten ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 12:24

    POL-NB: Verkehrsunfall mit verletztem Jugendlichen und Polizeibeteiligung

    Sassnitz (ots) - Am heutigen Donnerstag (08.01.2026) ereignete sich gegen 08.15 Uhr in Sassnitz ein Verkehrsunfall, bei dem ein Jugendlicher schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein Streifenwagen des Polizeireviers Sassnitz im Rahmen der Streifentätigkeit die Stralsunder Straße. An einer Ampel stellte der Beamte eine Verkehrsordnungswidrigkeit ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 11:22

    POL-NB: PKW-Fahrer bei Verkehrsunfall auf der B199 schwer verletzt

    Anklam (ots) - Am 08.01.2026 gegen 09:15 Uhr kam es auf der B199 bei Medow zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam ein 37-jähriger Deutscher aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw Skoda nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 37-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren