PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unfall im Berufsverkehr mit schwerverletztem Kind

Neubrandenburg (ots)

Heute Morgen gegen 07.30 Uhr hat es in der Neubrandenburger Johannesstraße einen Verkehrsunfall mit drei PKW gegeben. Alle drei Autofahrer waren in Richtung Oststadt unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Beseritzerstraße hielt die erste Fahrerin in dieser Reihe mit ihrem Hyundai nach derzeitigem Kenntnisstand an, um einem PKW die Einfahrt in die Straße zu gewähren. Der Autofahrer im VW dahinter konnte noch bremsen, die Dritte in der Reihe schaffte es allerdings nicht mehr rechtzeitig und fuhr mit ihrem KIA in den VW, wodurch dieses in den Hyundai geschoben wurde.

Bei dem Unfall wurde ein achtjähriges Kind schwerverletzt und kam zur Behandlung in die Klinik.

Der Sachschaden wird auf etwa 7000 Euro geschätzt.

Durch den Unfall und die Unfallaufnahme kam es kurzzeitig zu Stau auf der Strecke.

Alle Beteiligten sind Deutsche.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 11:55

    POL-NB: Strom abgestellt, Lebensmittel verdorben

    Neustrelitz (ots) - Am gestrigen Donnerstag, 08. Januar 2026, erlangte die Neustrelitzer Polizei Kenntnis von einem recht ungewöhnlichen Sachverhalt. Der Filialleiter eines Schnellrestaurants in der Sassenstraße erschien in der dortigen Dienststelle und teilte mit, dass im Außenbereich an der Gebäudetechnik manipuliert wurde. Dadurch wurde die Kühlung der Lebensmittel im Restaurant unterbrochen, was wiederum zum ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 15:26

    POL-NB: Eltern beim Tonie-Diebstahl gestellt

    Neubrandenburg (ots) - In einem Geschäft am Markt in Neubrandenburg haben gestern am frühen Abend ein 22-Jähriger und eine 21-Jährige im Beisein ihres Kleinkinds mehrere Tonie-Figuren gestohlen und in Taschen versteckt. Während sie die Hörspielfiguren mit einem Messer aus den Verpackungen herausschnitten, wurden sie von einem Ladendetektiv beobachtet und zur Rede gestellt. Die dazu gerufene Polizei stellte das ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 15:24

    POL-NB: Falscher Polizist betrügt Rentnerin

    Neustrelitz (ots) - Am gestrigen Dienstag erhielt die Neustrelitzer Polizei Kenntnis über einen Betrug durch einen vermeintlichen Polizisten. Wie sich herausstellte, wurde eine 88-Jährige bereits am Dienstag, 06. Januar 2026, gegen 22:00 Uhr telefonisch von einem Unbekannten kontaktiert. Dieser gab sich am Telefon als Polizist aus und erklärte der Rentnerin, dass sich in der näheren Umgebung Straftäter aufhalten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren