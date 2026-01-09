Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unfall im Berufsverkehr mit schwerverletztem Kind

Neubrandenburg (ots)

Heute Morgen gegen 07.30 Uhr hat es in der Neubrandenburger Johannesstraße einen Verkehrsunfall mit drei PKW gegeben. Alle drei Autofahrer waren in Richtung Oststadt unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Beseritzerstraße hielt die erste Fahrerin in dieser Reihe mit ihrem Hyundai nach derzeitigem Kenntnisstand an, um einem PKW die Einfahrt in die Straße zu gewähren. Der Autofahrer im VW dahinter konnte noch bremsen, die Dritte in der Reihe schaffte es allerdings nicht mehr rechtzeitig und fuhr mit ihrem KIA in den VW, wodurch dieses in den Hyundai geschoben wurde.

Bei dem Unfall wurde ein achtjähriges Kind schwerverletzt und kam zur Behandlung in die Klinik.

Der Sachschaden wird auf etwa 7000 Euro geschätzt.

Durch den Unfall und die Unfallaufnahme kam es kurzzeitig zu Stau auf der Strecke.

Alle Beteiligten sind Deutsche.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell