POL-NB: Ermittlungserfolg der Stralsunder Polizei nach Einbruchsdiebstahl

Stralsund (ots)

Bereits Anfang Januar 2026 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Apotheke im Tribseer Damm in Stralsund. Ein männlicher Tatverdächtiger verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum einer Apotheke und drang in diese ein. Die Höhe des entstandenen Stehlschadens ist derzeit noch unbekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Tat ereignete sich gegen 20:00 Uhr und wurde von aufmerksamen Augenzeugen beobachtet, die umgehend die Polizei informierten. Einsatzkräfte der Polizei Stralsund waren kurze Zeit später vor Ort und konnten den Tatverdächtigen noch auf frischer Tat stellen.

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 46-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus Stralsund. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Zudem besteht der Verdacht, dass der Mann auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Der Tatverdächtige leistete bei seinem Antreffen massiven Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Diese blieben glücklicherweise unverletzt. Der Mann muss sich nun nicht nur wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls, sondern auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der Beschuldigte auch für einen versuchten Einbruch in ein Süßwarengeschäft im Apollonienmarkt in Stralsund verantwortlich sein könnte. Diese Tat hatte sich bereits am selben Abend gegen 18:30 Uhr ereignet und wurde ebenfalls von einer Augenzeugin beobachtet, die den Tatverdächtigen gut beschreiben konnte und ihn mutmaßlich wiedererkennen kann.

Der 46-Jährige ist der Polizei bereits mehrfach bekannt und einschlägig vorbestraft, unter anderem wegen Eigentumsdelikten. Aufgrund der Gesamtumstände stellte die Staatsanwaltschaft Stralsund einen Haftantrag, dem das zuständige Gericht stattgab. Der Beschuldigte befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Auswertung sichergestellter Beweismittel könnte dazu führen, dass dem Tatverdächtigen noch weitere Einbruchsdiebstähle zugeordnet werden.

