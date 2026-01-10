Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkoholeinfluss

Pasewalk (ots)

Am 09.01.2026 gegen 21:05 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der K91 bei Krugsdorf, Kreis Uecker-Randow-Tal. Ein 27-jähriger Fahrzeugführer eines BMW war aus Richtung Zerrenthin gekommen und über Krugsdorf in Richtung Breitenstein gefahren, wo er in einer Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam, zwei Leitpfosten überfuhr, dann dagegen lenkte und anschließend nach links von der Fahrbahn abkam. Hier überschlug er sich mehrfach und kam im Straßengraben zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Beamten Alkohol in seiner Atemluft wahrgenommen werden, weshalb eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Der Fahrzeugführer erlitt beim Unfall schwere Verletzungen. Er wurde mittels Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald geflogen. Für die Bergung des Pkw musste die K91 kurzzeitig vollgesperrt werden. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Gegen den Fahrzeugführer wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unbefugter Benutzung eines Kraftfahrzeugs eingeleitet.

