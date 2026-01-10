PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkoholeinfluss

Pasewalk (ots)

Am 09.01.2026 gegen 21:05 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der 
K91 bei Krugsdorf, Kreis Uecker-Randow-Tal. 
Ein 27-jähriger Fahrzeugführer eines BMW war aus Richtung Zerrenthin 
gekommen und über Krugsdorf in Richtung Breitenstein gefahren, wo er 
in einer Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam, zwei
Leitpfosten überfuhr, dann dagegen lenkte und anschließend nach links
von der Fahrbahn abkam.
Hier überschlug er sich mehrfach und kam im Straßengraben zum Stehen.
Bei der Unfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Beamten Alkohol 
in seiner Atemluft wahrgenommen werden, weshalb eine 
Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Der Fahrzeugführer erlitt beim
Unfall schwere Verletzungen. Er wurde mittels Rettungshubschrauber 
ins Klinikum nach Greifswald geflogen. 
Für die Bergung des Pkw musste die K91 kurzzeitig vollgesperrt 
werden. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.
Gegen den Fahrzeugführer wurden Strafverfahren wegen des Verdachts 
der Trunkenheitsfahrt, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unbefugter 
Benutzung eines Kraftfahrzeugs eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 20:02

    POL-NB: Sachbeschädigung am Wahlkreisbüro der Partei " Die LINKE" in Bergen

    Bergen auf Rügen (ots) - Bisher unbekannte Täter haben im Zeitraum vom 08.01.2026, 19:15 Uhr, bis 09.01.2026, 15:00 Uhr die Eingangstür zum Wahlkreisbüro "Die Linke" Markt 8 in Bergen beschädigt. Die unbekannten Täter brachten auf die Büroeingangstür drei Graffiti mit Sprühfarbe auf einer Gesamtfläche von 2.20m x 1.80m auf. Es wurde eine Flagge in den Farben ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 12:28

    POL-NB: Ermittlungserfolg der Stralsunder Polizei nach Einbruchsdiebstahl

    Stralsund (ots) - Bereits Anfang Januar 2026 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Apotheke im Tribseer Damm in Stralsund. Ein männlicher Tatverdächtiger verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum einer Apotheke und drang in diese ein. Die Höhe des entstandenen Stehlschadens ist derzeit noch unbekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Tat ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 12:23

    POL-NB: PKW-Fahrer bei Verkehrsunfall mit Räumfahrzeug leicht verletzt

    Greifswald (ots) - Am 09.01.2026 gegen 07:00 Uhr kam es auf der Anklamer Landstraße (L 26) in Greifswald zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Räumfahrzeug des Winterdienstes. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr der 55-jährige Fahrer eines PKW VW die Anklamer Landstraße (L 26) aus Richtung Greifswald kommend in Richtung B 109, als ihm ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren