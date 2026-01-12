PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Garage in Wolgast

Wolgast (ots)

Am 12.01.2026 kam es gegen 03:45 Uhr in der Heberleinstraße in Wolgast zum Brand einer Garage.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Doppelgarage eines Garagenkomplexes in Brand. In der betroffenen Garage wurden unter anderem ein Motorrad sowie ein Anhänger durch das Feuer vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Die eingesetzte Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Garagen verhindern und den Brand löschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit den Verdacht der Brandstiftung.

Weitere Angaben können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Ben Tuschy
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251-3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

