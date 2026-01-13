PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei sucht Zeugen - Auto geklaut

Neubrandenburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Montags, 12. Januar 2026, erhielt die Neubrandenburger Polizei die Mitteilung über den Diebstahl eines Autos im Friedrich-Engels-Ring.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein Unbekannter gegen 03:45 Uhr auf das Firmengelände, zwischen Rostocker Straße und Schillerstraße, gelangt. Dort drang er anschließend gewaltsam in das dortige Gebäude ein und entwendete einen Fahrzeugschlüssel.

Daraufhin begab sich der Täter zum zugehörigen Firmenfahrzeug, einem weißen Hyundai i10 mit Neubrandenburger Kennzeichen, und fuhr mit diesem vom Gelände.

Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu Tat, Täter oder Verbleib des Fahrzeuges geben können.

Die Bekleidung des Täters konnte wie folgt beschrieben werden: - Schwarze Jacke - Schwarze Schuhe mit weißer Sohle - Blaue Hose

Wenn Sie sachdienliche Hinweise geben können, werden Sie gebeten, sich unter der 0395 5582 5224 an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg, unter www.polizei.mvnet.de an die Onlinewache der Landespolizei M-V oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Übrigens: Die im Fahrzeug befindlichen Kindersitze nahm der Täter aus diesem und stellte sie sorgsam in das Firmengebäude.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395 5582 5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

