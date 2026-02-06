Polizei Hamburg

POL-HH: 260206-1. Zeugenaufruf nach Raub in Hamburg-Langenhorn

Hamburg (ots)

Tatzeit: 05.02.2026, 13:15 Uhr; Tatort: Hamburg-Langenhorn, Schmuggelstieg

Am Donnerstagmittag haben drei Unbekannte einen 45-jährigen Mann im Stadtteil Langenhorn überfallen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Raubdezernats (LKA 144) ging der Mann durch eine Parkanlage in unmittelbarer Nähe zum Schmuggelstieg als er zunächst von drei Unbekannten angesprochen und anschließend unvermittelt überfallen wurde. Im weiteren Verlauf verletzten die Angreifer den 45-Jährigen am Kopf und fügten ihm zudem mutmaßlich mit einem Messer eine oberflächliche Verletzung am Bein zu. Sie nahmen den mitgeführten Rucksack des Mannes an sich und flüchteten in unbekannte Richtung.

Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr transportierten den Geschädigten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen führten nicht zur Festnahme von Tatverdächtigen.

Die mutmaßlichen Räuber können wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtiger 1:

- circa 175 cm groß - etwa 20 Jahre alt - kräftige Statur - Bartträger - zusammengewachsene Augenbrauen - "südländisches" Erscheinungsbild - dunkel gekleidet

Tatverdächtiger 2:

- etwa 20 Jahre alt - schlanke Statur - schwarze, kurze Haare - Kinnbart - "südländisches" Erscheinungsbild - bekleidet mit einer blauen Hose

Tatverdächtiger 3:

- circa 175 cm groß - etwa 20 Jahre alt - schlanke Statur - "südländisches" Erscheinungsbild - bekleidet mit einer blauen Hose und einer blauen Jacke

Die Ermittlungen des LKA 144 dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können und/oder anderweitig verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

