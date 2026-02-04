POL-HH: 260204-1. Kriminalpolizeiliche Beratung jetzt auch online und Tipps der "Lifehack-Gewinner"

Polizei Hamburg

Am heutigen Mittwoch haben Vertreterinnen und Vertreter der Polizei und des Polizeivereins Hamburg e.V. den digitalen Vortragsraum der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Landeskriminalamts feierlich eingeweiht. Im Beisein von Radio Hamburg und weiteren Kooperationspartnern wurden hierbei auch die prämierten Lifehacks durch Mitarbeitende des Landeskriminalamts Hamburg vorgestellt.

Mit der Einführung des digitalen Vortragsraums bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle hat die Polizei Hamburg das Präventionsangebot um einen zeitgemäßen Baustein erweitert.

Dazu Polizeivizepräsident Mirko Streiber:

"Kriminalprävention ist eine wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe und gewinnt in einer zunehmend digitalisierten Welt weiter an Bedeutung. Mit der heutigen Eröffnung des digitalen Präventionsraums schaffen wir eine moderne Plattform für Information, Dialog und gemeinsames Engagement. Dadurch können wir alle einen weiteren Beitrag leisten, Hamburg noch sicherer zu machen und setzen gleichzeitig ein starkes Zeichen für die bundesweite Präventionsarbeit. Mein besonderer Dank gilt dem Polizeiverein Hamburg e.V., der dieses zukunftsweisende Projekt unterstützt hat."

Die prämierten Lifehacks

Taschenkarabiner: Kleine Hürde, große Wirkung

Ein simpler Karabiner am Reißverschluss der Tasche - und schon haben Taschendiebe das Nachsehen. Ein günstiger und effektiver Trick, der mit wenig Aufwand die Sicherheit deutlich erhöht. Es dauert nur einen Moment, den Karabiner einzuhaken, erschwert Langfingern aber die Tatgelegenheiten erheblich.

Windeltrick: Unscheinbar und sicher

Das Portemonnaie in eine - natürlich unbenutzte - Windel gewickelt und im Kinderwagen verstaut - wer will da schon zugreifen? Tarnen und Täuschen ist im Alltag manchmal gar nicht so verkehrt. Natürlich sollten Wertsachen möglichst nicht unbeaufsichtigt bleiben, aber für den kleinen Notgroschen ist das eine kreative Lösung. Nur bitte nicht versehentlich entsorgen!

Schuheindruckspuren im Schnee: Spuren legen statt Spuren verwischen

Rückwärts aus dem Haus gehen, damit es so aussieht, als wäre jemand nach Hause gekommen. Anwesenheitssimulation ist immer eine gute Idee, um Einbrecher abzuschrecken. Und wer im Winter kreativ mit seinen Schuhspuren umgeht, zeigt echten "plietschen" Erfindergeist.

Notizzettel an der Haustür: Kleine Erinnerung, große Wirkung

Ein Zettel mit den drei magischen Punkten "Fenster zu, Herd aus, Schlüssel dabei" an der Innenseite der Haustür - so einfach kann Sicherheit sein! Ein kurzer Blick vor dem Verlassen der Wohnung erspart viel Stress und schützt vor Einbruch und anderen Missgeschicken. Gerade die vermeintlichen "Basics" werden im Alltag oft vergessen - deshalb Daumen hoch für diesen Lifehack! Und nicht vergessen: Abschließen - auch wenn's nur kurz aus dem Haus geht.

Ankündigung der ersten Webinare:

24.02.2026, 14:00 Uhr (90 Minuten) Ein Anruf - Und es droht der finanzielle Ruin

Insbesondere Seniorinnen und Senioren liegen im Fokus von Telefonbetrügern. Bei diesem Vortrag werden Interessierte über das Vorgehen von Betrügern aufgeklärt und ihnen werden hilfreiche Informationen an die Hand gegeben.

17.03.2026, 10:30 Uhr (90 Minuten) Onlinesicherheit für Seniorinnen und Seniorinnen

Diese Veranstaltung gibt älteren Menschen praktische Tipps zum Schutz vor Betrugsdelikten im Internet. Zudem werden die Grundlagen der Internetsicherheit thematisiert.

01.04.2026, 18:30 Uhr (90 Minuten) "Initiative Sicher Handeln" macht stark gegen Online-Betrug

Sogenannte Cybercrime-Delikte - zum Beispiel Phishing-Mails, Fake-Shops oder Lieferungen "erst" nach Vorkasse - sind in den vergangenen Jahren laut Polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) auffällig angestiegen. Im Rahmen der "Initiative Sicher Handeln" wird auf dieser Veranstaltung zum sicheren Einkauf im Internet und dem Erkennen von Online-Betrug beraten.

02.06.2026, 19:30 Uhr (90 Minuten) Häusliche Gewalt? - Hinsehen, Erkennen, Helfen!

Wie verhalte ich mich, wenn jemand in meinem Umfeld betroffen ist? Welche Unterstützungsangebote gibt es in Hamburg? Was macht die Polizei bei Fällen häuslicher Gewalt? Wir geben Tipps und Hinweise!

Alle Vorträge sind auch für Familienmitglieder, Freunde oder auch betreuende Personen geeignet.

Weitere Informationen sind unter https://www.polizei.hamburg/digitaler-vortragsraum zu entnehmen.

