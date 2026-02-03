Polizei Hamburg

POL-HH: 260203-3. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Flucht in Hamburg-Lurup

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 01.02.2026, 05:05 Uhr

Unfallort: Hamburg-Lurup, Luruper Hauptstraße

Nachdem am frühen Sonntagmorgen ein 48-jähriger Pkw-Fahrer infolge einer Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw verletzt worden war, entfernte sich der bislang unbekannte Verursacher des Verkehrsunfalls unerlaubt zu Fuß vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) zufolge befuhr der derzeit Unbekannte mit einem blauen Nissan Qashqai die Luruper Hauptstraße in Richtung Luruper Chaussee. Im weiteren Verlauf geriet der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß seitlich mit dem entgegenkommenden Toyota Yaris des 48-Jährigen zusammen. Dabei wurde dieser verletzt und an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Der Fahrer des Nissan soll nach der Kollision aus seinem Fahrzeug ausgestiegen sein, sich zunächst umgeschaut haben und anschließend zu Fuß in Richtung Böttcherkamp geflüchtet sein.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 40 bis 60 Jahre alt - circa 170 cm groß - "südländisches" Erscheinungsbild - korpulente Statur - Halbglatze

Umgehend alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzten und transportierten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Fahndungsmaßnahmen mehrerer Funkstreifenwagenbesatzungen führten nicht zum Antreffen des flüchtigen Pkw-Fahrers.

Beamtinnen und Beamte eines Verkehrsunfall-Teams (VU-Team) der VD 2 nahmen den Unfall auf. Sie stellten zudem das Fahrzeug des mutmaßlichen Unfallverursachers sowie weitere Beweismittel sicher.

Die Luruper Hauptstraße wurde zwischen der Elbgaustraße und der Stadionstraße für die Unfallaufnahme bis circa 07:20 Uhr voll gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen werden von der zuständigen Abteilung der VD 2 fortgeführt.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und/oder Hinweise zu dem mutmaßlichen Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

