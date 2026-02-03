Polizei Hamburg

POL-HH: 260203-2. Zeugenaufruf nach versuchtem Raub in den Geschäftsräumen eines Vereins in Hamburg-Wilstorf

Tatzeit: 02.02.2026, 15:10 Uhr

Tatort: Hamburg-Wilstorf, Reeseberg

Gestern Nachmittag hat ein Unbekannter einen 68-Jährigen in den Räumlichkeiten eines Vereins im Hamburger Stadtteil Wilstorf überfallen. Die Polizei Hamburg sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei betrat der maskierte Unbekannte gestern Nachmittag die Büroräume und griff den anwesenden 68-Jährigen unvermittelt an. Der mutmaßliche Räuber schlug mehrfach auf den Mann ein und versuchte, ihn zu fesseln. Als eine 73-jährige Bekannte des Mannes zur Hilfe eilte, flüchtete der Täter ohne Beute in Richtung Höpenstraße.

Der 68-Jährige rief selbstständig den Notruf. Er wurde durch den Überfall leicht verletzt und konnte nach einer ambulanten Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort verbleiben.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen führte bislang nicht zur Feststellung des Täters, der wie folgt beschrieben wird:

- männlich - circa 173 bis 180 cm groß - kräftige Statur - "südländische" Erscheinung - bekleidet mit einer dunklen Hose, schwarzen Schuhen und einer hellen Steppjacke mit Kapuze

Das Raubdezernat der Region Harburg (LKA 184) führt die andauernden Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

