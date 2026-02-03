Polizei Hamburg

POL-HH: 260203-1. ERINNERUNG: Prävention per Klick: Polizei Hamburg startet digitale Präventionsangebote - Einladung für Medienschaffende

Hamburg (ots)

Zeit: 04.02.2026, 11:00 Uhr

Ort: Hamburg-Neustadt, Caffamacherreihe 4, Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle im Polizeikommissariat 14

Die Polizei Hamburg geht bei der kriminalpolizeilichen Beratung neue Wege und macht Sicherheit nun für alle Bürgerinnen und Bürger direkt und online erlebbar. In den modernen Räumlichkeiten werden auch die Gewinner-Lifehacks der Kampagne "In Hamburg ist man plietsch - Dein Lifehack gegen krumme Dinger" vorgestellt. Journalistinnen und Journalisten sind zu der Veranstaltung herzlich eingeladen.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle bietet den Hamburgerinnen und Hamburgern seit vielen Jahren ein umfangreiches Portfolio an Sicherheitstipps, zum Beispiel beim Einbruchsschutz oder den diversen Betrugsmaschen, an. Hierfür war es bisher erforderlich, die Räumlichkeiten und unsere Mitarbeitenden der Kriminalprävention am Polizeikommissariat 14 oder im Stadtgebiet persönlich zu treffen.

Durch die starke Unterstützung des Polizeivereins Hamburg e.V. konnte nun ein Vortragsraum mit moderner Kommunikationstechnik ausgestattet werden, sodass das Angebot künftig erweitert und auch digital zur Verfügung gestellt wird. Neben regelmäßigen Webinaren und Online-Schulungen, unter anderem zu den Themen Einbruchschutz, Online-Risiken für Kinder und Jugendliche oder Telefonbetrug, bieten die Polizistinnen und Polizisten interaktive Beratungen und aktuelle Tipps für noch mehr Sicherheit an.

Die große Resonanz auf die aktuelle Präventionskampagne "In Hamburg ist man plietsch - Dein Lifehack gegen krumme Dinger" zeigt, wie wichtig das Thema Sicherheit den Hamburgerinnen und Hamburgern ist: Viele haben ihre 'plietschen' Tipps & Tricks gegen 'krumme Dinger' eingereicht. Die vier besten Beiträge werden bei diesem Medientermin vorgestellt. Die Gewinnerinnen und Gewinner erwarten jeweils 250 Euro.

Polizeivizepräsident Mirko Streiber, der Leiter des Landeskriminalamts Hamburg Jan Hieber, Bernd Schulz-Eckhardt (Leitender Kriminaldirektor a.D. und Geschäftsführer des Polizeivereins Hamburg e.V.) sowie Polizistinnen und Polizisten der kriminalpolizeilichen Beratung präsentieren die neu ausgestattete Beratungsstelle. Es besteht die Möglichkeit für O-Töne.

Interessierte Medienschaffende sind herzlich eingeladen, an dem Termin in den Räumen der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle teilzunehmen. Des Weiteren können Sie zum Beispiel beim Thema Einbruchschutz selbst erleben, wie leicht sich ungesicherte Fenster und Türen öffnen lassen. Es besteht die Möglichkeit von Drehaufnahmen.

Es wird um Anmeldung unter polizeipressestelle@polizei.hamburg.de bis 03.02.2026, 17:00 Uhr gebeten.

