PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streit eskaliert

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagabend (26.12.2025, gegen 23 Uhr) gerieten eine 54 Jährige und ein 53 Jähriger in einer Wohnung in einen Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. In deren Verlauf setzte sich die 54 Jährige mit einem Messer gegen die körperlichen Übergriffe ihres Lebensgefährten zur Wehr und verletzte ihn dabei. Der 53 Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei appelliert: Handgreiflichkeiten in einer Beziehung sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in der Partnerschaft erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle in Ludwigshafen erreichen Sie unter der Telefonnummer 0621 5292536. Weitere Beratungsangebote in Ludwigshafen finden Sie auf der Homepage der Polizei: https://s.rlp.de/CRC14 oder der Stadt Ludwigshafen: https://s.rlp.de/e5hTU.

Weitere ausführliche Informationen und Hinweise finden Sie auch auf www.gewalt.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 13:02

    POL-PPRP: Versuchter Raub - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am 27.12.2025 kam es gegen 22:35 Uhr zu einem versuchten Raub in der Fürstenstraße. Ein 17 jähriger Jugendlicher war zuvor mit der Straßenbahn der Linie 6 in Fahrtrichtung Berliner Platz unterwegs und an der Haltestelle "Schillerschule" ausgestiegen. Auf seinem weiteren Fußweg wurde er plötzlich von hinten von einem unbekannten Täter angegriffen und mit einem Messer bedroht. Der Unbekannte ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 13:01

    POL-PPRP: Pedelec gestohlen - 34-Jährigen überführt

    Ludwigshafen (ots) - Ein 34 Jähriger entwendete in der Nacht von Samstag (27.12.2025) auf Sonntag (28.12.2025) ein abgeschlossenes Pedelec in der Bremserstraße. Der Eigentümer konnte das Fahrrad im Nachhinein orten und der Polizei die entsprechende Adresse mitteilen. Die Beamten stellten das Pedelec im Keller der Wohnanschrift des 34 Jährigen sicher und übergaben es dem rechtmäßigen Eigentümer. Der Tatverdächtige ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 13:00

    POL-PPRP: Mehrere Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum vom 20.12.2025 bis 28.12.2025 registrierte die Polizei mehrere Aufbrüche von insgesamt sechs geparkten Fahrzeugen. Aus drei der Fahrzeuge wurden überwiegend Werkzeuge entwendet. In den übrigen drei Fällen blieb es beim Versuch, es wurde nichts gestohlen. Die betroffenen Fahrzeuge waren im genannten Zeitraum in folgenden Straßen abgestellt: Erich-Reimann-Straße, Bgm.-Fries-Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren