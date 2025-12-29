Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streit eskaliert

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagabend (26.12.2025, gegen 23 Uhr) gerieten eine 54 Jährige und ein 53 Jähriger in einer Wohnung in einen Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. In deren Verlauf setzte sich die 54 Jährige mit einem Messer gegen die körperlichen Übergriffe ihres Lebensgefährten zur Wehr und verletzte ihn dabei. Der 53 Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei appelliert: Handgreiflichkeiten in einer Beziehung sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in der Partnerschaft erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle in Ludwigshafen erreichen Sie unter der Telefonnummer 0621 5292536. Weitere Beratungsangebote in Ludwigshafen finden Sie auf der Homepage der Polizei: https://s.rlp.de/CRC14 oder der Stadt Ludwigshafen: https://s.rlp.de/e5hTU.

Weitere ausführliche Informationen und Hinweise finden Sie auch auf www.gewalt.rlp.de.

